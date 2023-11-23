Російський безпілотник атакував літнього велосипедиста, фото: Олександр Прокудін

https://racurs.ua/ua/n189628-rosiyskyy-bezpilotnyk-vbyv-litnogo-velosypedysta-na-hersonschyni-foto.html

Ракурс

Росіяни атакували з безпілотника літнього велосипедиста у Бериславі на Херсонщині, чоловік загинув.

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Про це сьогодні, 23 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.