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Російський безпілотник атакував літнього велосипедиста, фото: Олександр Прокудін
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Росіяни атакували з безпілотника літнього велосипедиста у Бериславі на Херсонщині, чоловік загинув.
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Про це сьогодні, 23 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Близько 11.30 окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. На жаль, 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям, — зазначив Прокудін.
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