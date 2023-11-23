Росіяни продовжують примусову паспортизацію на ТОТ

https://racurs.ua/ua/n189627-rashysty-podilyly-ukrayinciv-na-tot-na-try-kategoriyi-cns.html

Ракурс

Російські загарбники планували, що з 2025 року усі жителі тимчасово окупованих територій повинні були отримати паспорти рф. Проте місцевого населення чинить спротив у цьому питанні.

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Про це сьогодні, 23 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Росіяни вже потроху змирились з тим, що українці не хочуть отримувати паспорт рф, — зазначають у ЦНС.

У зв’язку з цим, за інформацією ЦНС, окупанти вже виокремили три категорії жителів ТОТ:

першою є ті, хто отримали паспорт рф;

другою — ті, хто мають посвідку на проживання, якщо не бажають отримувати паспорт;

третьою — «особи без громадянства», тобто українці які принципово не отримують ні посвідку, ні паспорт ворога.