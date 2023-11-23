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Росіяни продовжують примусову паспортизацію на ТОТ
Рашисти поділили українців на ТОТ на три категорії — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n189627-rashysty-podilyly-ukrayinciv-na-tot-na-try-kategoriyi-cns.htmlРакурс
Російські загарбники планували, що з 2025 року усі жителі тимчасово окупованих територій повинні були отримати паспорти рф. Проте місцевого населення чинить спротив у цьому питанні.
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Про це сьогодні, 23 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Росіяни вже потроху змирились з тим, що українці не хочуть отримувати паспорт рф, — зазначають у ЦНС.
У зв’язку з цим, за інформацією ЦНС, окупанти вже виокремили три категорії жителів ТОТ:
- першою є ті, хто отримали паспорт рф;
- другою — ті, хто мають посвідку на проживання, якщо не бажають отримувати паспорт;
- третьою — «особи без громадянства», тобто українці які принципово не отримують ні посвідку, ні паспорт ворога.
Наразі окупаційна адміністрація починає агітувати останніх отримувати посвідку, аби відзвітувати про успіхи, адже ціль всього дійства «легалізація окупації» й демонстрація прихильності місцевих до російської влади, — зазначають у ЦНС.
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