Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські загарбники продовжують примусову паспортизацію на ТОТ, фото: «Інформаційний спротив»

Окупанти провалюють примусову паспортизацію на Херсонщині — ЦНС

21 лис 2023, 15:05
999

Росіяни провалюють плани з примусової паспортизації на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, тож посилюють тиск на місцевих жителів.


.

Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Попри вже півтора роки окупації більшість населення не отримала паспорт рф, адже не підтримує окупацію й російських маріонеток. Відтак гауляйтери почали посилювати тиск з метою підвищення виконання плану москви з примусової паспортизації, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що рашисти вдаються до таких засобів тиску:

  • власникам авто, які до 2024 року не отримають паспорт рф та російські номерні знаки, погрожують вилучити транспортні засоби;
  • українцям погрожують не пускати дітей у навчальну школу та дитсадки з подальшими наслідками щодо позбавлення батьківських прав.

Для проведення паспортизації в регіон прибули нові групи МВС з Ростова, які й проводять «профілактичні бесіди», а також формують базу відбитків пальців тих, хто погодився отримати червону макулатуру, — зазначають у ЦНС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів