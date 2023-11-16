Окупанти провели «паспортний рейд» у Каховці

Окупанти провели «паспортний рейд» у Каховціhttps://racurs.ua/ua/n189395-okupanty-provely-pasportnyy-reyd-u-kahovci.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують проводити примусову паспортизацію жителів тимчасово окупованих територій України. Однак, попри заяви рашистів про нібито 99% підтримки на ТОТ, місцеві жителів не поспішають отримувати паспорти рф, хоча окупанти і створюють умови, котрі роблять життя без російських документів неможливим.
Тож росіяни вдаються до примусу, аби збільшити показники паспортизації. Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Цього разу росіяни провели рейд у Каховці, в ході якого робили обхід будинків з метою збору заявок на отримання паспорта, — зазначають у ЦНС. — При цьому в мешканців брали відбитки пальців. А чоловікам видавали повістки для «уточнення даних» до фейкових військкоматів.
У ЦНС наголошують, що Руху Опору відомі ті, хто допомагає ворогу проводити свою політику русифікації, й кожен з причетних понесе відповідальність. Повідомити про ворога або колаборанта можна у спеціальному чат-боті.