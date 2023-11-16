Оккупанты провели «паспортный рейд» в Каховке

Россияне проводят принудительную паспортизацию на ВОТ, фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/n189395-okkupanty-proveli-pasportnyy-reyd-v-kahovke.html

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Російські загарбники продовжують проводити примусову паспортизацію жителів тимчасово окупованих територій України. Однак, попри заяви рашистів про нібито 99% підтримки на ТОТ, місцеві жителів не поспішають отримувати паспорти рф, хоча окупанти і створюють умови, котрі роблять життя без російських документів неможливим.

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Тож росіяни вдаються до примусу, аби збільшити показники паспортизації. Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Цього разу росіяни провели рейд у Каховці, в ході якого робили обхід будинків з метою збору заявок на отримання паспорта, — зазначають у ЦНС. — При цьому в мешканців брали відбитки пальців. А чоловікам видавали повістки для «уточнення даних» до фейкових військкоматів.

У ЦНС наголошують, що Руху Опору відомі ті, хто допомагає ворогу проводити свою політику русифікації, й кожен з причетних понесе відповідальність. Повідомити про ворога або колаборанта можна у спеціальному чат-боті.