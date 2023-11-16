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Силы ПВО уничтожили 16 из 18 запущенных рашистами «шахедов», фото: Генштаб ВСУ

16 «шахедов» и ракету уничтожили силы ПВО в ночь на 16 ноября

16 ноя 2023, 11:30
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 листопада, атакували Україну 18 ударними безпілотниками типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф).


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У багатьох регіонах України було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

16 з 18 запущених рашистами «шахедів» було знищено силами ППО. Були задіяні підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи.

Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо без жертв та постраждалих, — зазначають у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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