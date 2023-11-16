16 «шахедов» и ракету уничтожили силы ПВО в ночь на 16 ноября

Силы ПВО уничтожили 16 из 18 запущенных рашистами «шахедов», фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n189394-16-shahedov-i-raketu-unichtojili-sily-pvo-v-noch-na-16-noyabrya.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 листопада, атакували Україну 18 ударними безпілотниками типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф).

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У багатьох регіонах України було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

16 з 18 запущених рашистами «шахедів» було знищено силами ППО. Були задіяні підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи.

Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.