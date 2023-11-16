Рашисты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе, фото: Defense Express

https://racurs.ua/n189390-rashisty-vypustili-okolo-10-shahedov-po-ukraine-v-netipichnoe-vremya-ignat.html

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Російські загарбники сьогодні, 16 листопада, вкотре атакували Україну безпілотниками типу «Шахед». Проте цього разу такий обстріл трапився у нетиповий для ворога час — вранці.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє «24 канал».

За словами Ігната, «стандартний час» для російських атак безпілотниками становить з 22-ї вечора до третьої або четвертої години ранку.

Він зазначив, що раніше росіяни завдавали ударів з повітря вдень. Проте такий час атак полегшував роботу українській протиповітряній обороні, адже є візуальна прив’язка до цілі. Саме тому загарбники обрали для себе нічний час для завдання ударів.

Зараз ночі трошки довші й видимість вранці залежить від погодних умов передусім. Тому теж непросто виявляти візуально ці повітряні цілі, бо є хмарність і туман, — зазначив він. — Це все ускладнює роботу мобільним вогневим групам, яким потрібна вкрай саме візуальна прив’язка до цілі.

Ігнат додав, що до атаки «шахедами» протиповітряна оборона працювала у Полтавській області — там знищили російську ракету Х-59.

Джерело: «24 канал»