Россияне пытаются принудительно паспортизировать жителей ТОТ, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n188360-rashisty-pridumali-novyy-sposob-prinuditelnoy-pasportizacii-ukrainskih-podrostkov-cns.html

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Російські загарбники продовжують політику примусової паспортизації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях.

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Зокрема, на окупованій частині Херсонщини рашисти вигадали новий спосіб проведення примусової паспортизації українських підлітків. Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Окупанти зобов’язали підконтрольні місцеві школи видати старшокласникам від 14 років поліси медичного страхування. Проте умовою видачі є отримання підлітком паспорта рф, а також червона макулатура одного з батьків, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що окупанти також зобов’язали школи передавати окупаційній адміністрації перелік осіб, які не отримують поліс, а також проводити «виховну роботу» з батьками таких дітей.