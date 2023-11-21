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В Україні збільшать штат НАБУ, фото: «Главком»

Законопроект про збільшення штату НАБУ Рада підтримала у першому читанні

21 лис 2023, 14:45
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Верховна Рада голосами 323 народних обранців підтримала у першому читанні за основу законопроект № 10203−1, який передбачає збільшення штату НАБУ.


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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 21 листопада, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроект передбачає збільшення граничної чисельності штату НАБУ з 700 до 1000 осіб.

Ним передбачене поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад:

  • у 2024 році — на 100 посад;
  • у 2025 році — на 100 посад;
  • у 2026 році — на 100 посад.

Це важливий законопроект, який є одним з основних в наших європейських зобовʼязаннях, — наголосив Железняк.

Також Верховна Рада сьогодні у першому читанні підтримала інші важливі для євроінтеграції законопроекти, що стосуються антикорупційної сфери:

  • законопроект № 10262, котрий надає НАЗК можливість перевіряти майно, набуте до публічної служби. За — 287 депутатів;
  • законопроект № 10060 щодо незалежності САП. За — 286 нардепів.

Джерело: Ракурс


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