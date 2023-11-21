Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Віталій Коваль, фото: Рівненська ОВА

Рада призначила нового голову Фонду держмайна

21 лис 2023, 14:03
999

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 21 листопада, призначила Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 279 народних обранців.

До 5 вересня Фонд держмайна очолював Рустем Умєров, котрий тепер є міністром оборони України. 8 листопада до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаль про призначення Коваля на посаду голови ФДМУ. З вересня 2019 року Коваль обіймав посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації.

Віталій Коваль, фото: Рівненська ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів