Шарль Мішель у Києві, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n189561-golova-ievropeyskoyi-rady-prybuv-do-ukrayiny-foto.html

Ракурс

До Києва сьогодні, 21 листопада, прибув президент Європейської Ради Шарль Мішель.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі X, опублікувавши фото з Київського залізничного вокзалу.

Приємно повернутися до Києва — серед друзів, — наголосив Мішель.

На вокзалі його зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Нагадаємо, сьогодні, у десяту річницю початку Революції гідності, в Україну також прибула президент Молдови. Разом із президентом України Володимиром Зеленським вона вшанувала пам’ять активістів, які загинули під час Революції гідності.