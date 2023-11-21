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Ракурс
Шарль Мішель у Києві, фото: соціальні мережі

Голова Європейської ради прибув до України (ФОТО)

21 лис 2023, 13:41
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До Києва сьогодні, 21 листопада, прибув президент Європейської Ради Шарль Мішель.


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Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі X, опублікувавши фото з Київського залізничного вокзалу.

Приємно повернутися до Києва — серед друзів, — наголосив Мішель.

На вокзалі його зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Нагадаємо, сьогодні, у десяту річницю початку Революції гідності, в Україну також прибула президент Молдови. Разом із президентом України Володимиром Зеленським вона вшанувала пам’ять активістів, які загинули під час Революції гідності.

Джерело: Ракурс


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