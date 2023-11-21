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Борис Пісторіус, фото: «АрміяInform»
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва з неанонсованим візитом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189554-ministr-oborony-nimechchyny-prybuv-do-kyieva-z-neanonsovanym-vizytom-video.htmlРакурс
До Києва сьогодні, 21 листопада, вранці з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
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У столиці України в нього заплановані зустрічі з українським колегою Рустемом Умеровим та президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Deutsche Welle.
Також до програми візиту Пісторіуса включено покладання вінків на майдані Незалежності та відвідування українського військового навчального центру.
Це вже другий візит Пісторіуса до Києва з моменту вступу на посаду міністра оборони у січні 2023 року. Попереднього разу він був в Україні в лютому.
#EIL— Julian Röpcke�� (@JulianRoepcke) November 21, 2023
Um exakt 5:00 Uhr Ortszeit ist Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius heute Morgen zu seinem zweiten Amtsbesuch in Kiew eingetroffen. @BILDpic.twitter.com/NjtpT0gr81
Нагадаємо, вчора, 20 листопада, у Києві побував очільник Пентагону Ллойд Остін.
Джерело: Deutsche Welle
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