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Ракурс
Борис Писториус, фото: «АрмияInform»

Министр обороны Германии прибыл в Киев с неанонсированным визитом (ВИДЕО)

21 ноя 2023, 09:58
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До Києва сьогодні, 21 листопада, вранці з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.


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У столиці України в нього заплановані зустрічі з українським колегою Рустемом Умеровим та президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Deutsche Welle.

Також до програми візиту Пісторіуса включено покладання вінків на майдані Незалежності та відвідування українського військового навчального центру.

Це вже другий візит Пісторіуса до Києва з моменту вступу на посаду міністра оборони у січні 2023 року. Попереднього разу він був в Україні в лютому.

Нагадаємо, вчора, 20 листопада, у Києві побував очільник Пентагону Ллойд Остін.

Джерело: Deutsche Welle

Источник: Ракурс


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