Остін про постачання Україні Taurus і F-16: У цій війні немає "магічної кулі"

https://racurs.ua/ua/n189547-glava-pentagonu-pro-taurus-i-f-16-dlya-ukrayiny-u-ciy-viyni-nemaie-magichnoyi-kuli.html

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Міністра оборони США Ллойда Остіна у Києві попросили прокоментувати слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що далекобійні ракети Taurus не зможуть змінити ситуацію на полі бою в Україні.

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Ми неодноразово говорили, що в такому конфлікті, як цей, не існує «магічної кулі». Все залежить від надання правильних сил і засобів, а також від того, як ці сили та засоби будуть інтегровані в потрібний спосіб, щоб ви могли створити правильні наслідки на полі бою, — вважає Остін.

Остін вважає, що це стосується всіх типів зброї, які отримала чи може отримати Україна — від реактивних систем залпового вогню HIMARS до винищувачів F-16.

На початку листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ все ще розраховує отримати далекобійні ракети Taurus від Німеччини. Утім, посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив в інтерв’ю «Європейській правді» заявив, що Берлін наразі не постачатиме Києву далекобійні ракети.