Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Шарль Мишель в Киеве, фото: социальные сети

Глава Европейского совета прибыл в Украину (ФОТО)

21 ноя 2023, 13:41
999

До Києва сьогодні, 21 листопада, прибув президент Європейської Ради Шарль Мішель.


.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі X, опублікувавши фото з Київського залізничного вокзалу.

Приємно повернутися до Києва — серед друзів, — наголосив Мішель.

На вокзалі його зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Нагадаємо, сьогодні, у десяту річницю початку Революції гідності, в Україну також прибула президент Молдови. Разом із президентом України Володимиром Зеленським вона вшанувала пам’ять активістів, які загинули під час Революції гідності.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров