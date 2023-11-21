Майя Санду прибыла в Киев, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n189556-prezident-moldovy-vmeste-s-zelenskim-pochtila-pamyat-pogibshih-vo-vremya-revolucii-dostoinstva.html

Ракурс

До Києва сьогодні, 21 листопада, у десяту річницю початку Революції гідності, прибула президент Молдови Мая Санду.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Санду разом із президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вшанувала пам’ять активістів, які загинули під час Революції гідності, встановивши лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Присутні також віддали шану пам’яті полеглих активістів біля їхніх портретів, — вказано в повідомленні. — На честь загиблих учасників Революції Гідності пролунали удари дзвона.

В Україні 21 листопада відзначається День гідності та свободи, відзначення якого було запроваджене у 2014 році указом тодішнього президента Петра Порошенка. На 21 листопада припадає початок двох знаменних подій у новітній українській історії — Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.