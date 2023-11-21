Рада назначила нового главу Фонда госимущества

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Виталий Коваль, фото: Ровенская ОВА
Рада назначила нового главу Фонда госимуществаhttps://racurs.ua/n189562-rada-naznachila-novogo-glavu-fonda-gosimuschestva.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 21 листопада, призначила Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.
За відповідне рішення проголосували 279 народних обранців.
До 5 вересня Фонд держмайна очолював Рустем Умєров, котрий тепер є міністром оборони України. 8 листопада до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаль про призначення Коваля на посаду голови ФДМУ. З вересня 2019 року Коваль обіймав посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації.
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