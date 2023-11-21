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Ракурс
Виталий Коваль, фото: Ровенская ОВА

Рада назначила нового главу Фонда госимущества

21 ноя 2023, 14:03
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 21 листопада, призначила Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 279 народних обранців.

До 5 вересня Фонд держмайна очолював Рустем Умєров, котрий тепер є міністром оборони України. 8 листопада до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаль про призначення Коваля на посаду голови ФДМУ. З вересня 2019 року Коваль обіймав посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації.

Віталій Коваль, фото: Рівненська ОВА

Источник: Ракурс


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