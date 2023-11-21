Законопроект об увеличении штата НАБУ Рада поддержала в первом чтении

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В Украине увеличат штат НАБУ, фото: «Главком»
Законопроект об увеличении штата НАБУ Рада поддержала в первом чтенииhttps://racurs.ua/n189563-zakonoproekt-ob-uvelichenii-shtata-nabu-rada-podderjala-v-pervom-chtenii.htmlРакурс
Верховна Рада голосами 323 народних обранців підтримала у першому читанні за основу законопроект № 10203−1, який передбачає збільшення штату НАБУ.
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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 21 листопада, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроект передбачає збільшення граничної чисельності штату НАБУ з 700 до 1000 осіб.
Ним передбачене поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад:
- у 2024 році — на 100 посад;
- у 2025 році — на 100 посад;
- у 2026 році — на 100 посад.
Це важливий законопроект, який є одним з основних в наших європейських зобовʼязаннях, — наголосив Железняк.
Також Верховна Рада сьогодні у першому читанні підтримала інші важливі для євроінтеграції законопроекти, що стосуються антикорупційної сфери:
- законопроект № 10262, котрий надає НАЗК можливість перевіряти майно, набуте до публічної служби. За — 287 депутатів;
- законопроект № 10060 щодо незалежності САП. За — 286 нардепів.
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