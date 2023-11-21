Законопроект об увеличении штата НАБУ Рада поддержала в первом чтении

В Украине увеличат штат НАБУ, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n189563-zakonoproekt-ob-uvelichenii-shtata-nabu-rada-podderjala-v-pervom-chtenii.html

Ракурс

Верховна Рада голосами 323 народних обранців підтримала у першому читанні за основу законопроект № 10203−1, який передбачає збільшення штату НАБУ.

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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 21 листопада, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроект передбачає збільшення граничної чисельності штату НАБУ з 700 до 1000 осіб.

Ним передбачене поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад:

у 2024 році — на 100 посад;

у 2025 році — на 100 посад;

у 2026 році — на 100 посад.

Це важливий законопроект, який є одним з основних в наших європейських зобовʼязаннях, — наголосив Железняк.

Також Верховна Рада сьогодні у першому читанні підтримала інші важливі для євроінтеграції законопроекти, що стосуються антикорупційної сфери: