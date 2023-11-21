Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине увеличат штат НАБУ, фото: «Главком»

Законопроект об увеличении штата НАБУ Рада поддержала в первом чтении

21 ноя 2023, 14:45
999

Верховна Рада голосами 323 народних обранців підтримала у першому читанні за основу законопроект № 10203−1, який передбачає збільшення штату НАБУ.


.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 21 листопада, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроект передбачає збільшення граничної чисельності штату НАБУ з 700 до 1000 осіб.

Ним передбачене поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад:

  • у 2024 році — на 100 посад;
  • у 2025 році — на 100 посад;
  • у 2026 році — на 100 посад.

Це важливий законопроект, який є одним з основних в наших європейських зобовʼязаннях, — наголосив Железняк.

Також Верховна Рада сьогодні у першому читанні підтримала інші важливі для євроінтеграції законопроекти, що стосуються антикорупційної сфери:

  • законопроект № 10262, котрий надає НАЗК можливість перевіряти майно, набуте до публічної служби. За — 287 депутатів;
  • законопроект № 10060 щодо незалежності САП. За — 286 нардепів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров