Андрею Одарченко антикоррупционные органы сообщили о подозрении, фото: НАБУ

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру чинному народному депутату.

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Його звинувачують у підкупі голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (цю посаду обіймає Мустафа Наєм), повідомляє прес-служба НАБУ.

За інформацією НАБУ, нардеп намагався дати хабар чиновнику у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. дол. США:

в обмін на гроші депутат просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури;

після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. дол. США;

Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати, — наголошують у НАБУ.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що йдеться про нардепа Андрія Одарченка зі «Слуги народу».

Одарченко член Комітету антикорупційної політики. І сьогодні (!!!) ще було засідання цього Комітету, на якому було керівництво НАБУ. І його затримали прям перед засіданням і під будівлею Комітету йому і вручили цю підозру, — зазначив Гончаренко.

Одарченко хотів, щоб із фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, де він (увага) обіймав посаду ректора. Йдеться про Державний біотехнологічний університет, — додав Гончаренко.

Також, за інформацією Гончаренка НАБУ проводить обшуки в народних депутатів Лабазюка («За майбутнє") та Козака («Слуга народу»).