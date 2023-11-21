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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
«Операция Майдан-3» — Зеленский заявил о намерении рф устранить его до конца годаhttps://racurs.ua/n189558-operaciya-maydan-3-zelenskiy-zayavil-o-namerenii-rf-ustranit-ego-do-konca-goda.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, заявив, що росія все ще «дуже хоче» усунути його від влади.
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Про це йшлося у його нещодавньому інтерв’ю виданню The Sun.
За словами зеленського, він навіть знає кодову назву російської операції, спрямованої на його усунення, і її кінцевий термін — кінець цього року.
Операція називається «Майдан 3». Вона має на меті змінити президента, — зазначив він. — Можливо, не вбиваючи … Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є.
Тож такий план, до кінця року. Вони навіть назвали операцію. Але ви бачите, що ми можемо з цим жити, — додав Зеленський.
Нагадаємо, в інтерв’ю The Sun Зеленський також розповів, скільком замахам на нього запобігли українські спецслужби.
Джерело: The Sun
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