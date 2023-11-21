Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n189558-operaciya-maydan-3-zelenskyy-zayavyv-pro-namir-rf-usunuty-yogo-do-kincya-roku.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що росія все ще «дуже хоче» усунути його від влади.

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Про це йшлося у його нещодавньому інтерв’ю виданню The Sun.

За словами зеленського, він навіть знає кодову назву російської операції, спрямованої на його усунення, і її кінцевий термін — кінець цього року.

Операція називається «Майдан 3». Вона має на меті змінити президента, — зазначив він. — Можливо, не вбиваючи … Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є.

Тож такий план, до кінця року. Вони навіть назвали операцію. Але ви бачите, що ми можемо з цим жити, — додав Зеленський.

Нагадаємо, в інтерв’ю The Sun Зеленський також розповів, скільком замахам на нього запобігли українські спецслужби.

Джерело: The Sun