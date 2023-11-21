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Наслідки російського ракетного удару по Селидовому, фото: Донецька обласна прокуратура
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Російські загарбники вчора, 20 листопада, о 23.35 завдали удару по місту Селидовому на Донеччині з, ймовірно, ракетного комплексу С-300.
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Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Значних руйнувань від влучання засобів ураження зазнали будівлі медичного закладу та підприємства, пошкоджено транспортні засоби:
- мішенню росіян стала міська лікарня, у якій на лікуванні перебували люди. В результаті одна людина загинула, що восьмеро отримали контузії;
- також російські ракети поцілили по підприємству, розташованому на території Новогродівської територіальної громади. Від отриманих тілесних ушкоджень загинув 63-річний працівник, який перебував в одному з приміщень.
Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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