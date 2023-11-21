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Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Селидово, фото: Донецкая областная прокуратура

Рашисты ударили ракетами С-300 по больнице в Селидово, погиб человек (ФОТО)

21 ноя 2023, 11:36
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Російські загарбники вчора, 20 листопада, о 23.35 завдали удару по місту Селидовому на Донеччині з, ймовірно, ракетного комплексу С-300.


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Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Значних руйнувань від влучання засобів ураження зазнали будівлі медичного закладу та підприємства, пошкоджено транспортні засоби:

  • мішенню росіян стала міська лікарня, у якій на лікуванні перебували люди. В результаті одна людина загинула, що восьмеро отримали контузії;
  • також російські ракети поцілили по підприємству, розташованому на території Новогродівської територіальної громади. Від отриманих тілесних ушкоджень загинув 63-річний працівник, який перебував в одному з приміщень.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського ракетного удару по Селидовому, фото: Донецька обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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