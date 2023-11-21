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Рашисты в ночь на 21 ноября атаковали Украину дронами-камикадзе
Количество сбитых в ночь на 21 ноября «шахедов» назвали в Воздушных силах (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n189552-kolichestvo-sbityh-v-noch-na-21-noyabrya-shahedov-nazvali-v-vozdushnyh-silah-infografika.htmlРакурс
Росіяни в ніч на сьогодні, 21 листопада 2023 року, атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф) десятьма ударними безпілотниками типу «Shahed».
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Також ворог випустив чотири зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування «Іскандер-К» з району Джанкою (тимчасово окупований Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУю
В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 ворожих безпілотників «Shahed-131/136» та одну крилату ракету «Іскандер-К», — вказано в повідомленні. — Задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи.
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