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10 беспилотников и ракету уничтожили силы ПВО в ночь на 21 ноября — Генштабhttps://racurs.ua/n189551-10-bespilotnikov-i-raketu-unichtojili-sily-pvo-v-noch-na-21-noyabrya-genshtab.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 листопада, здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши чотири зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету «Іскандер-К» та 11 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
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Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету «Іскандер-К» та 10 ударних БпЛА, — зазначають у Генштабі. — Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти «Котляревська» та інша цивільна інфраструктура.
Зазначається, що авіаційних ударів зазнали:
- Костобобрів Чернігівської області;
- Середина-Буда Сумської області.
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