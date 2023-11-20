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Иран представил новый дрон-камикадзе Shahed-238
Иран представил новый дрон-камикадзе Shahed-238https://racurs.ua/n189549-iran-predstavil-novyy-dron-kamikadze-shahed-238.htmlРакурс
Іран представив новий дрон-камікадзе Shahed-238. Відео з презентації показали іранські медіа.
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Новий дрон представлений у трьох версіях — із різними системи наведення:
- з інерціальною системою та GPS (як у Shahed-136),
- дрон з інфрачервоною/оптичною системою наведення,
- з радіолокаційною головкою самонаведення, що робить цю модель аналогом протирадарних ракет, здатних проривати ППО.
Технічні характеристики Shahed-238 невідомі, проте він має реактивний двигун, що забезпечує високу швидкість. Проте, скоріш за все, дальність польоту нових «шахедів» буде меншою.
Версія з інфрачервоною/оптичною системою можуть використовувати для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу противника.
Фюзеляжі усіх трьох новинок мають нехарактерний для іранських безпілотників чорний колір, що може бути пов’язано із застосуванням радіопоглинаючих матеріалів.
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