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Ракурс
Іран представив новий дрон-камікадзе Shahed-238

Іран представив новий дрон-камікадзе Shahed-238

20 лис 2023, 22:25
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Іран представив новий дрон-камікадзе Shahed-238. Відео з презентації показали іранські медіа.


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Новий дрон представлений у трьох версіях — із різними системи наведення:

  • з інерціальною системою та GPS (як у Shahed-136),
  • дрон з інфрачервоною/оптичною системою наведення,
  • з радіолокаційною головкою самонаведення, що робить цю модель аналогом протирадарних ракет, здатних проривати ППО.

Технічні характеристики Shahed-238 невідомі, проте він має реактивний двигун, що забезпечує високу швидкість. Проте, скоріш за все, дальність польоту нових «шахедів» буде меншою.

Версія з інфрачервоною/оптичною системою можуть використовувати для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу противника.

Фюзеляжі усіх трьох новинок мають нехарактерний для іранських безпілотників чорний колір, що може бути пов’язано із застосуванням радіопоглинаючих матеріалів.

Джерело: Ракурс


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