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Захисники України відбили чергову повітряну атаку рашистів, фото: Forbes.ua

10 безпілотників та ракету знищили сили ППО в ніч на 21 листопада — Генштаб

21 лис 2023, 08:23
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 листопада, здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши чотири зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету «Іскандер-К» та 11 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».


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Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету «Іскандер-К» та 10 ударних БпЛА, — зазначають у Генштабі. — Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти «Котляревська» та інша цивільна інфраструктура.

Зазначається, що авіаційних ударів зазнали:

  • Костобобрів Чернігівської області;
  • Середина-Буда Сумської області.

Джерело: Ракурс


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