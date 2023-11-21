Захисники України відбили чергову повітряну атаку рашистів, фото: Forbes.ua

https://racurs.ua/ua/n189551-10-bezpilotnykiv-ta-raketu-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-21-lystopada-genshtab.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 листопада, здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши чотири зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету «Іскандер-К» та 11 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

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Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету «Іскандер-К» та 10 ударних БпЛА, — зазначають у Генштабі. — Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти «Котляревська» та інша цивільна інфраструктура.

Зазначається, що авіаційних ударів зазнали: