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Захисники України відбили чергову повітряну атаку рашистів, фото: Forbes.ua
10 безпілотників та ракету знищили сили ППО в ніч на 21 листопада — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n189551-10-bezpilotnykiv-ta-raketu-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-21-lystopada-genshtab.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 листопада, здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши чотири зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету «Іскандер-К» та 11 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
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Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету «Іскандер-К» та 10 ударних БпЛА, — зазначають у Генштабі. — Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти «Котляревська» та інша цивільна інфраструктура.
Зазначається, що авіаційних ударів зазнали:
- Костобобрів Чернігівської області;
- Середина-Буда Сумської області.
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