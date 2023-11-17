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Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

россия начала «Майдан-3» — кампанию по смещению Зеленского с должности

17 ноя 2023, 13:18
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Країна-агресор російська федерація розпочала кампанію з дестабілізації України.


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Ворог прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи хаос усередині країни та, зрештою, усунути президента. Кампанія отримала назву «Майдан-3». Відповідну інформацію здобула українська розвідка, також її передали Києву західні партнери. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає видання Bloomberg.

У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів. Майдан для них — це переворот, тому операція зрозуміла, — заявив глава держави.

Нагадаємо, у вересні керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни готують інформаційну кампанію з метою дискредитувати президента Володимира Зеленського та його команду за кордоном. Кремль вже підготував певні тези, які ворог розповсюджуватиме у медіа та за допомогою ботоферм.

Джерело: Bloomberg

Источник: Ракурс


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