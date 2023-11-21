Зеленский рассказал, сколько покушений на жизнь пережил

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n189555-zelenskiy-rasskazal-skolko-pokusheniy-na-jizn-perejil.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що українські спецслужби запобігли щонайменше п’яти-шести замахам на його життя з боку рф.

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Про це він розповів в в інтерв’ю виданню The Sun.

За словами Зеленського, перший замах на нього сприймався так само, як перший спалах коронавірусу.

Перший дуже цікавий…, це як COVID. Люди не знають, що з цим робити, і це видається дуже страшним. А потім просто розвідка ділиться з вами деталями, що ще одна група прибула в Україну для (вчинення — ред.) цього, — наголосив президент.

Видання зазначає, що перший замах на Зеленського здійснювався 24 лютого 2022 року — у перший день повномасштабного вторгнення в Україну — російськими спецпризначенцями, які десантувалися у Києві. Зазначається, що охорона Зеленського загородила його офіс імпровізованими барикадами та шматками фанери, а найближчим помічникам видали рушниці та бронежилети.

Один із помічників президента заявив, що протягом перших кількох тижнів війни на нього було скоєно щонайменше десяток замахів, проте сам Зеленський у відповідь на запитання, скільки саме замахів він пережив, зазначив, що «справді не знає".

На запитання, чи ризикне Україна вбити російського диктатора володимира путіна, якщо випаде така можливість, Зеленський зауважив:

Це війна, і Україна має всі права захищати свою землю.

Джерело: The Sun