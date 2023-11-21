Российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию на ВОТ, фото: «Информационное сопротивление»

https://racurs.ua/n189564-okkupanty-provalivaut-prinuditelnuu-pasportizaciu-na-hersonschine-cns.html

Ракурс

Росіяни провалюють плани з примусової паспортизації на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, тож посилюють тиск на місцевих жителів.

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Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Попри вже півтора роки окупації більшість населення не отримала паспорт рф, адже не підтримує окупацію й російських маріонеток. Відтак гауляйтери почали посилювати тиск з метою підвищення виконання плану москви з примусової паспортизації, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що рашисти вдаються до таких засобів тиску:

власникам авто, які до 2024 року не отримають паспорт рф та російські номерні знаки, погрожують вилучити транспортні засоби;

українцям погрожують не пускати дітей у навчальну школу та дитсадки з подальшими наслідками щодо позбавлення батьківських прав.