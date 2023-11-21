Оккупанты проваливают принудительную паспортизацию на Херсонщине — ЦНСhttps://racurs.ua/n189564-okkupanty-provalivaut-prinuditelnuu-pasportizaciu-na-hersonschine-cns.htmlРакурс
Росіяни провалюють плани з примусової паспортизації на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, тож посилюють тиск на місцевих жителів.
Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Попри вже півтора роки окупації більшість населення не отримала паспорт рф, адже не підтримує окупацію й російських маріонеток. Відтак гауляйтери почали посилювати тиск з метою підвищення виконання плану москви з примусової паспортизації, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що рашисти вдаються до таких засобів тиску:
- власникам авто, які до 2024 року не отримають паспорт рф та російські номерні знаки, погрожують вилучити транспортні засоби;
- українцям погрожують не пускати дітей у навчальну школу та дитсадки з подальшими наслідками щодо позбавлення батьківських прав.
Для проведення паспортизації в регіон прибули нові групи МВС з Ростова, які й проводять «профілактичні бесіди», а також формують базу відбитків пальців тих, хто погодився отримати червону макулатуру, — зазначають у ЦНС.