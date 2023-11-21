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Ракурс
Российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию на ВОТ, фото: «Информационное сопротивление»

Оккупанты проваливают принудительную паспортизацию на Херсонщине — ЦНС

21 ноя 2023, 15:05
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Росіяни провалюють плани з примусової паспортизації на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, тож посилюють тиск на місцевих жителів.


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Про це сьогодні, 21 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Попри вже півтора роки окупації більшість населення не отримала паспорт рф, адже не підтримує окупацію й російських маріонеток. Відтак гауляйтери почали посилювати тиск з метою підвищення виконання плану москви з примусової паспортизації, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що рашисти вдаються до таких засобів тиску:

  • власникам авто, які до 2024 року не отримають паспорт рф та російські номерні знаки, погрожують вилучити транспортні засоби;
  • українцям погрожують не пускати дітей у навчальну школу та дитсадки з подальшими наслідками щодо позбавлення батьківських прав.

Для проведення паспортизації в регіон прибули нові групи МВС з Ростова, які й проводять «профілактичні бесіди», а також формують базу відбитків пальців тих, хто погодився отримати червону макулатуру, — зазначають у ЦНС.

Источник: Ракурс


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