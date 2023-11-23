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Российский беспилотник атаковал пожилого велосипедиста, фото: Александр Прокудин
Российский беспилотник убил пожилого велосипедиста на Херсонщине (ФОТО)https://racurs.ua/n189628-rossiyskiy-bespilotnik-ubil-pojilogo-velosipedista-na-hersonschine-foto.htmlРакурс
Росіяни атакували з безпілотника літнього велосипедиста у Бериславі на Херсонщині, чоловік загинув.
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Про це сьогодні, 23 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Близько 11.30 окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. На жаль, 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям, — зазначив Прокудін.
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