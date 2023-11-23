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Ракурс
Российский беспилотник атаковал пожилого велосипедиста, фото: Александр Прокудин

Российский беспилотник убил пожилого велосипедиста на Херсонщине (ФОТО)

23 ноя 2023, 14:40
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Росіяни атакували з безпілотника літнього велосипедиста у Бериславі на Херсонщині, чоловік загинув.


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Про це сьогодні, 23 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько 11.30 окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. На жаль, 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям, — зазначив Прокудін.

Російський безпілотник атакував літнього велосипедиста, фото: Олександр Прокудін

Источник: Ракурс


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