На Сумщине из-за российских обстрелов поврежден многоквартирный дом (ФОТО)https://racurs.ua/n189621-na-sumschine-iz-za-rossiyskih-obstrelov-povrejden-mnogokvartirnyy-dom-foto.htmlРакурс
Російські загарбники впродовж минулої доби обстрілювали територію Сумської області, загалом зафіксовано 55 ударів.
Про це сьогодні, 23 листопада, вранці повідомляє прес-служба поліції Сумської області.
Через обстріли пошкоджено багатоквартирний будинок, — вказано в повідомленні. — На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу «Порушення законів та звичаїв війни».
У прес-службі Сумської ОВА зазначають, що вночі та зранку росіяни здійснили шість мінометних обстрілів області, зафіксовано 17 вибухів.
Обстрілів зазнали Середино-Будська (2 вибухи), Свеська (3 вибухи), Юнаківська (6 вибухів), Краснопільська (5 вибухів) та Шалигинська (1 вибух) громади, — вказано у повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі ОВА.