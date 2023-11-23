Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: Нацполиция

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Російські загарбники впродовж минулої доби обстрілювали територію Сумської області, загалом зафіксовано 55 ударів.

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Про це сьогодні, 23 листопада, вранці повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

Через обстріли пошкоджено багатоквартирний будинок, — вказано в повідомленні. — На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу «Порушення законів та звичаїв війни».

У прес-службі Сумської ОВА зазначають, що вночі та зранку росіяни здійснили шість мінометних обстрілів області, зафіксовано 17 вибухів.