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В Лондоне сыграют музыку из концлагеря Аушвиц
В Лондоне сыграют музыку из концлагеря Аушвицhttps://racurs.ua/n189672-v-londone-sygraut-muzyku-iz-konclagerya-aushvic.htmlРакурс
У Лондоні вперше зіграють музику з Аушвіцу — композитор Лео Геєр відтворив музику із залишків партитур, які знайшли в концтаборі.
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В оркестрі зіграє онук віолончелістки, яка грала в Аушвіці та досі жива, повідомляє «Бабель». Жінка розповіла, що їхнє завдання як оркестру полягало в тому, щоб щоранку і щовечора грати біля воріт табору, аби охоронці СС маршували в такт.
Інколи оркестри таємно грали для інших вʼязнів, а часом бунтували через музику — наприклад, «вплітали» в марші польський державний гімн.
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