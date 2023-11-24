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Ракурс
У Лондоні вперше зіграють музику з Аушвіцу — композитор Лео Геєр відтворив музику із залишків партитур, які знайшли в концтаборі, Фото: Leo Geyer, The Auschwitz Memorial

У Лондоні зіграють музику з концтабору Аушвіц

24 лис 2023, 15:33
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У Лондоні вперше зіграють музику з Аушвіцу — композитор Лео Геєр відтворив музику із залишків партитур, які знайшли в концтаборі.


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В оркестрі зіграє онук віолончелістки, яка грала в Аушвіці та досі жива, повідомляє «Бабель». Жінка розповіла, що їхнє завдання як оркестру полягало в тому, щоб щоранку і щовечора грати біля воріт табору, аби охоронці СС маршували в такт.

Інколи оркестри таємно грали для інших вʼязнів, а часом бунтували через музику — наприклад, «вплітали» в марші польський державний гімн.

Джерело: Ракурс


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