У Китаї значно зросла кількість пневмоній у дітей, лікарні переповнені

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У Китаї значно зросла кількість пневмоній у дітей, лікарні переповнені, ВООЗ просить владу країни надати детальну інформацію.

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Всесвітня організація охорони здоровʼя 22 листопада повідомила про спалахи недіагностованої пневмонії у дітей на півночі Китаю. ВООЗ не знає, чи пов’язані вони із загальним зростанням респіраторних інфекцій у країні чи виникли окремо.

Організація запросила додаткову епідеміологічну та клінічну інформацію. За правилами, Китай повинен відповісти ВООЗ протягом 24 годин.

Тим часом у соцмережах публікують відео з лікарнями, переповненими батьками та дітьми.

Непідконтрольні уряду китайські ЗМІ також повідомляють, що лікарні в деяких частинах країни переповнені.

Влада Китаю пояснює спалах грипоподібних захворювань цієї зими тим, що скасували карантин. Всесвітня організація охорони здоров’я закликала китайців вжити «заходів щодо зниження ризику».