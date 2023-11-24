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У Китаї значно зросла кількість пневмоній у дітей, лікарні переповнені
У Китаї значно зросла кількість пневмоній у дітей, лікарні переповнені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189671-u-kytayi-znachno-zrosla-kilkist-pnevmoniy-u-ditey-likarni-perepovneni-foto.htmlРакурс
У Китаї значно зросла кількість пневмоній у дітей, лікарні переповнені, ВООЗ просить владу країни надати детальну інформацію.
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Всесвітня організація охорони здоровʼя 22 листопада повідомила про спалахи недіагностованої пневмонії у дітей на півночі Китаю. ВООЗ не знає, чи пов’язані вони із загальним зростанням респіраторних інфекцій у країні чи виникли окремо.
Організація запросила додаткову епідеміологічну та клінічну інформацію. За правилами, Китай повинен відповісти ВООЗ протягом 24 годин.
Тим часом у соцмережах публікують відео з лікарнями, переповненими батьками та дітьми.
Непідконтрольні уряду китайські ЗМІ також повідомляють, що лікарні в деяких частинах країни переповнені.
Влада Китаю пояснює спалах грипоподібних захворювань цієї зими тим, що скасували карантин. Всесвітня організація охорони здоров’я закликала китайців вжити «заходів щодо зниження ризику».
Китайська влада повідомила, що жодних незвичайних або нових патогенів, або незвичайних клінічних проявів, виявлено не було, а вищезазначене загальне зростання респіраторних захворювань було спричинене численними відомими патогенами, — повідомила ВООЗ.
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