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Ракурс
Під час боїв на Бахмутському напрямку, скріншот відео

Один день із життя піхотинця під Бахмутом показала 3-тя штурмова бригада ЗСУ (ВІДЕО)

24 лис 2023, 15:58
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Третя штурмова бригада ЗСУ опублікувало відео, котре показує день із життя піхотинця 2-ї роти 2-го механізованого батальйону під Бахмутом.


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Бої на відео відбуваються неподалік села Андріївки, повідомляє видання «Новинарня».

На відео показано, як збивають ворожі дрони зі скидами, відстрілюють противника з окопів та евакуюють своїх бойових товаришів під час обстрілів у посадці.

Джерело: «Новинарня»

Джерело: Ракурс


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