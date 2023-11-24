Під час боїв на Бахмутському напрямку, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n189673-odyn-den-iz-jyttya-pihotyncya-pid-bahmutom-pokazala-3-tya-shturmova-brygada-zsu-video.html

Ракурс

Третя штурмова бригада ЗСУ опублікувало відео, котре показує день із життя піхотинця 2-ї роти 2-го механізованого батальйону під Бахмутом.

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Бої на відео відбуваються неподалік села Андріївки, повідомляє видання «Новинарня».

На відео показано, як збивають ворожі дрони зі скидами, відстрілюють противника з окопів та евакуюють своїх бойових товаришів під час обстрілів у посадці.

Джерело: «Новинарня»