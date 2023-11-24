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Знищення пам’ятника жертвам Голодомору у Новій Каховці, фото: Вадим Поздняков
У Новій Каховці окупанти знесли пам’ятник жертвам Голодомору (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189674-u-noviy-kahovci-okupanty-znesly-pam-yatnyk-jertvam-golodomoru-foto.htmlРакурс
Російські загарбники знесли пам’ятник жертвам Голодомору у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.
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Про це на своїй сторінці повідомив співзасновник ГО «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков.
На Херсонщині виродки зносять пам’ятники жертвам Голодомору. А в нас досі є «пєтушня», яка жаліється за пам’ятниками Пушкіну, Щорсу та совіцьким солдатам, — наголосив Поздняков опублікувавши фото дій окупантів.
Створені рашистами на окупованих територіях ЗМІ цей акт вандалізму пояснюють нібито боротьбою з «символом дезінформації». За словами російських пропагандистів, Голодомору в Україні нібито не було й Україна буцімто використовує масовий голод 30-х років минулого століття «у політичних цілях».
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