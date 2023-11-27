Окупанти звозять набраних з вулиць «чиновників» з ТОТ на навчання до росії

Окупанти звозять набраних з вулиць «чиновників» з ТОТ на навчання до росіїhttps://racurs.ua/ua/n189777-okupanty-zvozyat-nabranyh-z-vulyc-chynovnykiv-z-tot-na-navchannya-do-rosiyi.htmlРакурс
Російські загарбники звозять представників окупаційної адміністрації міста Антрацит (Луганська область) на навчання до російського Ставрополя.
Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Більшість цих «чиновників» не мають вищої освіти, й набрані з вулиць, адже в регіоні є дефіцит кадрів, — наголошують у ЦНС. — Відтак в окупаційних адміністраціях на ротаційній основі працюють гастролери з рф, але в планах москви змінити ситуацію й найти достатню кількість колаборантів.
Зазначається, що у рф зрадників навчатимуть працювати в «одній вертикалі» кремля, тобто «розподіляти потоки» й співпрацювати зі «смотрящими» з москви. Також працівників будуть вербувати на роботу з російськими спецслужбами.
Центр національного спротиву закликає повідомляти Руху Опору про зрадників у Спротив.Бот у Telegram, аби кожен з них поніс відповідальність за свої злочини проти народу України, — наголошують у ЦНС.