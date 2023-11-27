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Ракурс
Росіяни звозять «чиновників» з ТОТ на навчання до рф, фото: Termin.in.ua

Окупанти звозять набраних з вулиць «чиновників» з ТОТ на навчання до росії

27 лис 2023, 19:00
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Російські загарбники звозять представників окупаційної адміністрації міста Антрацит (Луганська область) на навчання до російського Ставрополя.


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Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Більшість цих «чиновників» не мають вищої освіти, й набрані з вулиць, адже в регіоні є дефіцит кадрів, — наголошують у ЦНС. — Відтак в окупаційних адміністраціях на ротаційній основі працюють гастролери з рф, але в планах москви змінити ситуацію й найти достатню кількість колаборантів.

Зазначається, що у рф зрадників навчатимуть працювати в «одній вертикалі» кремля, тобто «розподіляти потоки» й співпрацювати зі «смотрящими» з москви. Також працівників будуть вербувати на роботу з російськими спецслужбами.

Центр національного спротиву закликає повідомляти Руху Опору про зрадників у Спротив.Бот у Telegram, аби кожен з них поніс відповідальність за свої злочини проти народу України, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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