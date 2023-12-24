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Террор в Херсоне - в результате ночного удара россиян погибли три человека
Террор в Херсоне — в результате ночного удара россиян погибли три человекаhttps://racurs.ua/n190656-terror-v-hersone-v-rezultate-nochnogo-udara-rossiyan-pogibli-tri-cheloveka.htmlРакурс
Внаслідок нічного удару росіян по Херсону загинуло троє людей.
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Цієї ночі російська армія обстріляла центральну частину Херсона. Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина.
На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина.
Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації.
Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється, — повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
23 грудня росіяни цілий день гатили по Херсону, постраждали до 10 людей. Крім того, московитські виродки поцілили у газогін, спалахнула пожежа. Під вогнем опинився один з медзакладів міста.
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