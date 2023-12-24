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Ракурс
Террор в Херсоне - в результате ночного удара россиян погибли три человека

Террор в Херсоне — в результате ночного удара россиян погибли три человека

24 дек 2023, 08:11
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Внаслідок нічного удару росіян по Херсону загинуло троє людей.


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Цієї ночі російська армія обстріляла центральну частину Херсона. Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина.

На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина.

Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації.

Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється, — повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

23 грудня росіяни цілий день гатили по Херсону, постраждали до 10 людей. Крім того, московитські виродки поцілили у газогін, спалахнула пожежа. Під вогнем опинився один з медзакладів міста.

Источник: Ракурс


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