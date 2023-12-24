Пограничники спели «Щедрик» в центре Киева. Фото: МВД

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Ракурс

Військовослужбовці окремого контрольно-пропускного пункту «Киї» виконали композицію «Щедрик» у центрі столиці.

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Різдвяну пісню Миколи Леонтовича заспівав колишній викладач музичного мистецтва, а зараз прикордонник Олексій на псевдо Музика. Цей боєць відбивав російські штурми в Сумській та Донецькій областях. Він одружений, виховує з дружиною двох діток. З перших днів повномасштабної війни мобілізувався до Сил оборони України. Про це 24 грудня повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Музичний супровід на гітарі здійснила прикордонниця Марія, яка служить у ДПСУ вже п’ять років. До вторгнення росії вона перевіряла документи у міжнародному аеропорту «Бориспіль», а зараз стоїть на захисті Києва, а також посилює пункти пропуску на західному кордоні.

Щедрик — це не лише про святковий дух Різдва, а і про боротьбу за свободу українського народу. Вперше пісню почули за кордоном 1919 року, коли армія російської імперії вдерлася до українських міст і почала «звільнення» від «київських шовіністів». Тоді Щедрик привернув увагу світової спільноти до України, завдяки цьому нас почали відрізняти від імперської росії, — наголосили в МВС.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян напередодні Різдва Христового у якому висловив упевненість, що росія програє у цій повномасштабній війні.