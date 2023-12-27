Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ уничтожили более 30 «шахедов» в ночь на 27 декабря, фото: «Укринформ»

32 из 46 «шахедов» уничтожили ВСУ в ночь на 27 декабря (ИНФОГРАФИКА)

27 дек 2023, 08:28
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 грудня, вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed».


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака здійснювалася з двох напрямків:

  • Балаклава — окупований Крим;
  • Приморсько-Ахтарськ — Краснодарський край (рф).

Зазначається, що усього було зафіксовано пуски 46 «Shahed-136/131», які атакували хвилями у різний час — у період з 19.00 26 грудня по 03.50 27 грудня. В результаті було знищено 32 ворожі ударні БПЛА.

Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків, — зазначають у Повітряних силах.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

До відбиття повітряного нападу залучалися тактична авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров