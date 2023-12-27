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ВСУ уничтожили более 30 «шахедов» в ночь на 27 декабря, фото: «Укринформ»
32 из 46 «шахедов» уничтожили ВСУ в ночь на 27 декабря (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n190753-32-iz-46-shahedov-unichtojili-vsu-v-noch-na-27-dekabrya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 грудня, вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу «Shahed».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Атака здійснювалася з двох напрямків:
- Балаклава — окупований Крим;
- Приморсько-Ахтарськ — Краснодарський край (рф).
Зазначається, що усього було зафіксовано пуски 46 «Shahed-136/131», які атакували хвилями у різний час — у період з 19.00 26 грудня по 03.50 27 грудня. В результаті було знищено 32 ворожі ударні БПЛА.
Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків, — зазначають у Повітряних силах.
Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.
До відбиття повітряного нападу залучалися тактична авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
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