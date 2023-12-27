Хакеры сломали систему управления российскими предприятиями. Фото:

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Ракурс

IT-армія України паралізувала роботу однієї з найбільших російських автоматизованих систем управління підприємствами «1С-Рарус».

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Завдяки потужній хакерській атаці клієнти російського сервісу не можуть використовувати його та працювати на повну силу. Російська економіка таким чином зазнала мільйонних збитків. Про це Міністерство цифрової трансформації України 27 грудня повідомило у Telegram.

Зазначається, що сервіс «1С-Рарус» використовують 150 тис. користувачів, серед яких технологічні гіганти та спонсори війни «Татнефть» та російський банк ВТБ. Російські покупці у магазинах та автомобільних заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює.

Нагадаємо, 12 грудня хакери Головного управління розвідки МО атакували податкову систему російської федерації й змогли контролювати інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї країни-агрсера. Цю систему українські кіберфахівці заразили шкідливим софтом.

А наприкінці листопада хакерське угрупування BLACKJACK спільно з Службою безпеки України здійснили атаку на Міністерство праці та соціального захисту росії й отримали доступ до великої кількості документів. Загалом було викачано понад 100 терабайтів даних.