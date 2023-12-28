Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение

https://racurs.ua/n190810-eks-razvedchiku-chervinskomu-obyavili-novoe-podozrenie.html

Ракурс

Ексрозвіднику Роману Червінському повідомили про підозру. Він нібито намагався отримати 100 тис. дол., видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби.

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Імʼя підозрюваного не оприлюднюють, однак джерело «Бабеля» у правоохоронних органах повідомляє, що йдеться саме про Червінського.

За даними слідства, у липні 2020 року він видавав себе за впливового посадовця фіскальної служби, щоб разом зі спільниками отримати від підприємця 100 тис. дол. Натомість екс-розвідник нібито обіцяв повернути бізнесмену затриману партію тютюнових виробів.

Офіційно йдеться про «закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб», пише Київська обласна прокуратура.

Справу відкрили за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України — закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Максимальне покарання за цією статтею — вісім років ув’язнення.

Червінський сидить в СІЗО у справі про ракетний обстріл аеродрому у Кіровоградській області.