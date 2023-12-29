Неизвестный объект залетел из Украины в Польшу. Фото:

https://racurs.ua/n190827-neizvestnyy-obekt-zaletel-iz-ukrainy-v-polshu-vo-vremya-raketnoy-ataki-rf.html

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Повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт.

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Це сталося сьогодні вранці, 29 грудня, під час російської масованої ракетної атаки по Україні. Неідентифікований об'єкт увійшов у польський повітряний простір з боку кордону з Україною. Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

Це об'єкт від моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни.

Відповідно до чинного порядку оперативний командувач Збройних Сил мобілізував наявні сили та засоби, — зазначили польські військові.

За даними радіостанції RMF24, обʼєкт рухався з величезною швидкістю. Його спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Вони чули сильний шум і свист, а сам обʼєкт рухався на захід. В околицях Замостя ведуться пошуки.

Польський телеканал Republica повідомив, що російська ракета сьогодні впала на околицях польського селища Вожучин-Цукровня.

Повідомляється, що президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом після порушення повітряного простору з боку України.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявляли, що сьогоднішня атака була наймасовішою — росіяни застосували 158 ракет різних типів і безпілотників. Сили оборони зуміли знищити 87 крилатих ракет та 27 «Шахедів». Однак внаслідок прильотів та падіння уламків були руйнування у багатьох містах. Загинули 16 осіб, а 97 дістали поранення.

Джерело: RMF24, Republica