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Ракурс
Залужный разоблачил свою псевдо-помощницу Аллу Мартынюк

Залужный разоблачил свою псевдо-помощницу

29 дек 2023, 20:57
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний викрив свою псевдо-помічницю.


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Одна з волонтерок називалася у медіа помічницею головкома поза штатом.

Задля запобігання маніпуляціям у мас-медіа хочу зазначити: Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача Збройних сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою. Також інформую, що від 28 грудня 2023 року у мене немає помічників-консультантів на громадських засадах, — написав Залужний у своїх соцмережах.

Тим часом у Генштабі у відповідь на запит «РБК-Україна» заявили, що станом на 28 грудня 2023 року у Залужного немає помічників-консультантів поза штатом. І будь-які позаштатні помічники не мали повноважень говорити від імені головкома.

Раніше засновниця фонду «Захист Майбутнього» Алла Мартинюк в ефірі одного з українських Youtube-каналів оскандалилася заявою про мобілізацію. Канал підписав Мартинюк як «помічника-консультанта головнокомандувача ЗСУ».

Не треба панікувати, що ваш син загине на війні. Ми всі помремо — саме ці слова Мартинюк викликали неабияке обурення у суспільства.

Источник: Ракурс


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