Залужный разоблачил свою псевдо-помощницу Аллу Мартынюк

https://racurs.ua/n190845-zalujnyy-razoblachil-svou-psevdo-pomoschnicu.html

Ракурс

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний викрив свою псевдо-помічницю.

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Одна з волонтерок називалася у медіа помічницею головкома поза штатом.

Задля запобігання маніпуляціям у мас-медіа хочу зазначити: Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача Збройних сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою. Також інформую, що від 28 грудня 2023 року у мене немає помічників-консультантів на громадських засадах, — написав Залужний у своїх соцмережах.

Тим часом у Генштабі у відповідь на запит «РБК-Україна» заявили, що станом на 28 грудня 2023 року у Залужного немає помічників-консультантів поза штатом. І будь-які позаштатні помічники не мали повноважень говорити від імені головкома.