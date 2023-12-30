россия снова начала рисовать самолеты на своих авиабазах. Фото: Брэди Африк

https://racurs.ua/n190862-rossiya-snova-nachala-risovat-samolety-na-svoih-aviabazah-foto.html

Ракурс

Літаки-пастки розміщує росія на своїх аеродромах задля захисту справжніх бойових одиниць.

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Зокрема, намальовані літаки з’явилися на авіабазі у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю росії. Силуети цих літаків, які зафіксував супутник, ворог намагається видати за справжні. Про це співробітник Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк повідомив у соціальній мережі X.

росія намалювала літаки-обманки на авіабазі в Приморсько-Ахтарську, як показують нові супутникові знімки, — йдеться у повідомленні.

За словами Африка, літаки, які дислокують у Приморсько-Ахтарську, агресор застосовує для атак по Україні. Раніше подібна «творчість» росіян була зафіксована на аеродромі в Єйську.

Нагадаємо, СБУ та ЗСУ 17 грудня атакували безпілотниками аеродром «Морозовськ» у Ростовській області рф. На летовищі в момент удару перебували до 20 літаків Су-34. Також на території аеродрому розміщувались три радіолокаційних станції та інша техніка.