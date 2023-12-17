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Захисники України атакували аеродром «Морозовськ» у рф, фото: моніторингові Telegram-канали

СБУ та ЗСУ спільно провели атаку на російський аеродром «Морозовськ» — ЗМІ

17 гру 2023, 17:38
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Атака на аеродром «Морозовськ» у Ростовській області рф, здійснена сьогодні 17 грудня, була спільною спецоперацією СБУ та ЗСУ.


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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на інформовані джерела.

За словами співрозмовника агентства, летовище було важливою ціллю, оскільки там — місце дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил рф.

За інформацією джерел агентства, на летовищі в момент удару перебували до 20 літаків СУ-34. Також на території аеродрому розміщувались три радіолокаційних станції та інша техніка.

Атакували аеродром безпілотниками. Й хоча в рф уже традиційно встигли заявити, що всі БПЛА було збито, в реальності Служба разом із ЗСУ завдали ворогу суттєвого ураження техніки, — зазначило джерело агентства.

Джерело: «Укрінформ»


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