З’явилися фото наслідків атаки БПЛА. Фото:

https://racurs.ua/ua/n190434-naslidky-ataky-bpla-po-viyskovomu-aerodromu-v-rostovskiy-oblasti-pokazaly-na-foto.html

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Фото наслідків атаки дронів-камікадзе на російський аеродром «Морозовськ» в Росовській області рф показали на фото.

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Щонайменше один з літаків зазнав пошкоджень. На фото можна побачити, що закрилки, скоріш за все Су-34, посічені уражаючими елементами. Ймовірно, цьому винищувачу-бомбардувальнику знадобиться серйозний ремонт. На фото видно, що росіяни встановлюють захисні сітки над літаками. Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

Як відомо, на аеродромі «Морозовськ» базується 559-й гвардійський бомбардувальний полк Військово-космічних сил росії, а на летовищі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М та Су-34.

Су-34 — радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, який розробило конструкторське бюро «Сухого». Літак призначений для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей.

Тим часом «РБК-Україна» із посиланням на джерела пише, що за сьогоднішніми ударами дронів по території рф стоїть Головне управління розвідки МОУ.

Те, що кажуть російські медіа про те, що нібито всі дрони були збиті, не відповідає дійсності. Було щонайменше пряме влучання у військовий аеродром. Є руйнування. Інші наслідки уточнюються, — зазначило джерело.

Нагадаємо, Міністерство оборони росії 17 грудня заявило про масовану атаку дронів-камікадзе на Липецьку, Ростовську та Волгоградську області. Зокрема, в Ростовській області БПЛА летіли на місцевий військовий аеродром. Диктатура заявляла про «знищення всіх повітряних цілей».

Джерело: «РБК-Україна»