Мляву активність російського флоту в Чорному морі пояснили в ЗСУ. Фото:

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Російський флот у Чорному та Азовському морях був активним минулої зими.

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Ймовірно, зараз противник очікує посилення морозів в Україні. Тому росіяни можуть просто накопичувати боєзапас ракет і використовувати їх навіть з тієї відстані, на яку вони зараз були відтиснуті українськими Збройними силами. Про 17 грудня речниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

За її словами, крилаті ракети «Калібр» із морського базування можуть стартувати на відстань 2,5 тис. км й покривати всю територію України.

Але поки що на бойовому чергуванні ми їх не спостерігаємо. Цілком ймовірно, що вони очікують посилення морозів, — зазначила речниця.

Гуменюк додала, що в Азовському морі фактично чергує один корабель, який викриває надводну обстановку. А акваторії Чорного моря, зазвичай, ворог патрулює вздовж узбережжя. При цьому кораблі рф бояться захолодити в зону, яку раніше патрулювати й перебувають в основному поблизу Новоросійська.

Ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному та Азовському морях не спостерігається вже протягом кількох тижнів. Військово-морські сили ЗСУ у Telegram повідомили, що станом на 17 грудня у Чорному та Азовському морях відсутні ворожі носії крилатих ракет «Калібр».

Нагадаємо, британська розвідка заявляла, що після серії успішних українських ударів російський Чорноморський флот рф, вочевидь, не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, а його судна будуть менш безпечно почуватися у портах. Також у Міністерстві оборони Великої Британії припустили, що Силам оборони України вдалося фактично завдати поразки російському флоту.